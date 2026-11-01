Gender Budgeting - Grüne fordern Nachbesserungen

Die Grünen fordern Nachbesserungen beim "Gender Budgeting" - also der Berücksichtigung von Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Budgeterstellung. Laut einer Analyse des parlamentarischen Budgetdienstes auf Anfrage der Oppositionspartei sind im Budgetbegleitgesetz 2027-2028 nur bei 14 von 68 Artikeln Gleichstellungsaspekte in der wirkungsorientierten Folgenabschätzung (WFA) thematisiert worden - dies aber teils sehr oberflächig.

Als Beispiel aus der Analyse des Budgetdienstes nennen die Grünen die für 2028 ausgesetzte Valorisierung der Tagesbeträge des Kinderbetreuungsgeldes. Laut WFA "habe die Aussetzung der Valorisierung auf alle beziehenden Elternteile die gleiche Auswirkung", heißt es in der Analyse. Die Maßnahme sei somit gleichstellungsneutral. Dabei seien aber rund 95 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher Frauen.

"Wer Milliarden an Kürzungen beschließt und gleichzeitig Steuergeld durch Offensivmaßnahmen verteilt, muss wissen, wen diese Entscheidungen treffen", sagt der Grüne Budgetsprecher Jakob Schwarz in einer Aussendung. Österreich habe "die Instrumente für eine gleichstellungsorientierte Budgetpolitik, aber die Regierung nutzt diese nicht konsequent".

Gender-Budgeting-Statement gefordert

Die Grünen fordern eine "übergeordnete Gleichstellungsstrategie" sowie ein "Gender-Budgeting-Statement". In diesem separaten Dokument zum Budget werde dargelegt, "welche Gleichstellungsprioritäten eine Regierung verfolgt, welche Mittel dafür eingesetzt werden und welche Wirkungen erwartet werden", fasst der Budgetdienst in seiner Analyse zusammen.

Die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern würde nicht von selbst verschwinden. "Wir brauchen eine Budgetpolitik, die Gleichstellung nicht nur als Ziel formuliert, sondern auch nachweisbar dazu beiträgt", fordert die Grüne Frauensprecherin Meri Disoski.

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