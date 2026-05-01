Gap Aktie

Gap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863533 / ISIN: US3647601083

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01.05.2026 07:15:58

Gender investment gap — Are women catching up with men?

Online brokers are tapping into the potential of female investors. Tailor-made products and branding campaigns are on the rise. Will this help bridge the gap between women and men when it comes to investing?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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