Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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05.05.2026 14:15:20
Gender investment gap: Are women catching up with men?
Online brokers are tapping into the potential of female investors. Tailor-made products and branding campaigns are on the rise. Will this help bridge the gap between women and men when it comes to investing?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Gap Inc.
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29.04.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gap-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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22.04.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gap von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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15.04.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gap-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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13.04.26
|Handel in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
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13.04.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Start leichter (finanzen.at)
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08.04.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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01.04.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gap-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Gap Inc.
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Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.