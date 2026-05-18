Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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18.05.2026 22:23:20
Gender investment gap: Are women catching up with men?
Online brokers are tapping into the potential of female investors. Tailor-made products and branding campaigns are on the rise. Will this help bridge the gap between women and men when it comes to investing?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Gap Inc.
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13.05.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gap-Aktionäre freuen (finanzen.at)
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13.05.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gap-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.05.26
|Erste Schätzungen: Gap gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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11.05.26
|Optimismus in New York: S&P 500 legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.at)
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11.05.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
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11.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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11.05.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
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07.05.26
|Can Europe close the AI gap with the US and China? (Financial Times)
Analysen zu Gap Inc.
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Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.