Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
24.05.2026 19:59:19
Gender investment gap: Are women catching up with men?
Online brokers are tapping into the potential of female investors. Tailor-made products and branding campaigns are on the rise. Will this help bridge the gap between women and men when it comes to investing?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!