Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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28.05.2026 12:11:20
Gender investment gap: Are women catching up with men?
Online brokers are tapping into the potential of female investors. Tailor-made products and branding campaigns are on the rise. Will this help bridge the gap between women and men when it comes to investing?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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