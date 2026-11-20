Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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20.11.2026 12:17:00
Gender-Pay-Gap in der EU: Ab jetzt arbeiten Frauen umsonst
Eigentlich sollten Frauen heute in den Streik treten. Denn laut EU-Kommission arbeiten sie ab sofort quasi kostenlos – so groß ist der Gehaltsunterschied zu Männern. Deutschland verstößt dabei gar gegen EU-Recht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Analysen zu Gap Inc.
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