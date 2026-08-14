Gene Techno Science hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gene Techno Science hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,99 JPY gegenüber 3,31 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 26,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at