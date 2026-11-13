Gene Techno Science stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gene Techno Science präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,050 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,49 Prozent auf 1,21 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,56 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at