GeneDx: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GeneDx hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat GeneDx im vergangenen Quartal 121,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GeneDx 95,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,730 USD gegenüber -1,940 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 427,54 Millionen USD, während im Vorjahr 305,45 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at