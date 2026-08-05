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05.08.2026 06:31:29
GeneDx hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
GeneDx hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,60 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,4 Millionen USD – ein Plus von 11,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GeneDx 102,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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