WKN DE: A3CVYK / ISIN: US81663L1017

12.01.2026 14:19:00

GeneDx Holdings Announces Prelim. Q4, FY25 Revenue, Provides FY26 Revenue Outlook

(RTTNews) - GeneDx Holdings Corp. (WGS), Monday announced preliminary financial results, reporting revenues of approximately $427 million and $121 million for full year 2025 and fourth quarter, respectively.

The company noted that revenues increased by 41 percent and 27 percent year-over-year in full year 2025 and fourth quarter, respectively.

On average, analysts estimate revenues of $427.04 million and $120.49 million for full year 2025 and fourth quarter, respectively.

Looking ahead, the company expects revenue of $540 to $555 million for full year 2026.

Analysts, on average, anticipate revenue of $531.02 million for full year 2026.

In the pre-market hours, WGS is trading at $124.01, down 8.40 percent on the Nasdaq.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt kommt im Montagshandel kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex zulegt. An den Märkten in Fernost dominierten am Montag die Bullen.
