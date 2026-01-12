Sema4 a Aktie
GeneDx Holdings Announces Prelim. Q4, FY25 Revenue, Provides FY26 Revenue Outlook
(RTTNews) - GeneDx Holdings Corp. (WGS), Monday announced preliminary financial results, reporting revenues of approximately $427 million and $121 million for full year 2025 and fourth quarter, respectively.
The company noted that revenues increased by 41 percent and 27 percent year-over-year in full year 2025 and fourth quarter, respectively.
On average, analysts estimate revenues of $427.04 million and $120.49 million for full year 2025 and fourth quarter, respectively.
Looking ahead, the company expects revenue of $540 to $555 million for full year 2026.
Analysts, on average, anticipate revenue of $531.02 million for full year 2026.
In the pre-market hours, WGS is trading at $124.01, down 8.40 percent on the Nasdaq.
