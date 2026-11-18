(RTTNews) - Wednesday, GeneDx Holdings Corp. (WGS) announced the appointment of Everett Cunningham as Chief Executive Officer and a member of the Board, effective on or before December 15, 2026.

The existing CEO Katherine Stueland announced the decision to step down from the role when Cunningham joins GeneDx. She will remain in an advisory capacity through January 31, 2027 to support a smooth transition.

Most recently, Cunningham served as CEO and President of Quanterix Corporation.

Concurrently, the company reaffirmed its full-year 2026 financial guidance, as provided on November 9, 2026.

In pre-market hours, WGS was trading at $49.19, up 4.02 percent on the Nasdaq.