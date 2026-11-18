Sema4 a Aktie
WKN DE: A3CVYK / ISIN: US81663L1017
|
18.11.2026 15:00:36
GeneDx Holdings Appoints Everett Cunningham As CEO, Succeeding Katherine Stueland
(RTTNews) - Wednesday, GeneDx Holdings Corp. (WGS) announced the appointment of Everett Cunningham as Chief Executive Officer and a member of the Board, effective on or before December 15, 2026.
The existing CEO Katherine Stueland announced the decision to step down from the role when Cunningham joins GeneDx. She will remain in an advisory capacity through January 31, 2027 to support a smooth transition.
Most recently, Cunningham served as CEO and President of Quanterix Corporation.
Concurrently, the company reaffirmed its full-year 2026 financial guidance, as provided on November 9, 2026.
In pre-market hours, WGS was trading at $49.19, up 4.02 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sema4 Holdings Corp Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sema4 Holdings Corp Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!