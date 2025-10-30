GeneDx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GeneDx stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GeneDx -0,310 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GeneDx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 76,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

