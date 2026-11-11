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11.11.2026 06:31:29
GeneDx präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GeneDx stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GeneDx ein Ergebnis je Aktie von -0,270 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 123,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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