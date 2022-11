Genehmigungsverfahren für Flughafen-Wien-Angebot verlängert

Das öffentliche Teilangebot der Airports Group Europe für rund 9,99 Prozent der Flughafen Wien-Aktien wird verlängert. Denn das Genehmigungsverfahren des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft gehe in die "Phase II", wie die Airports Group Europe in einer Aussendung am Freitag mitteilte.

Die Verlängerung, die im Rahmen des österreichischen Investitionskontrollgesetzes erfolgt ist und bis zu zwei Monate dauern kann, wurde erwartet und sei bei kritischen Infrastrukturanlagen nicht unüblich, teilte Airports Group Europe, eine indirekte Tochtergesellschaft des IFM Global Infrastructure Fund, weiters mit.

"Wir unterstützen weiterhin den Genehmigungsprozess, der von dem österreichischen Bundesministerium durchgeführt wird, und gehen davon aus, dass alle behördlichen Genehmigungen für das Angebot erteilt werden. Die Verlängerung ist ein üblicher Vorgang, wenn es um kritische Infrastrukturanlagen geht, auf die die Öffentlichkeit angewiesen ist", wird Werner Kerschl, IFM Investors Executive Director Infrastructure, in der Aussendung zitiert.

fel/phs

ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com