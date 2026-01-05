Genelux Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DQF9 / ISIN: US36870H1032
|
05.01.2026 15:03:29
Genelux Reports Positive Interim Results From Olvi-Vec Lung Cancer Trials
(RTTNews) - Genelux Corporation (GNLX) on Monday reported interim results from two ongoing trials evaluating Olvi-Vec in patients with progressive lung cancer: a Phase 1b/2 study in small cell lung cancer (SCLC) and a Phase 2 VIRO-25 study in non-small cell lung cancer (NSCLC).
In the Phase 1b/2 SCLC study, conducted in China by licensing partner Newsoara HYK Biopharmaceuticals, nine evaluable patients showed a 33% overall response rate (ORR) and a 67% disease control rate (DCR), with tumor shrinkage up to 85% in the highest-dose cohort. Olvi-Vec was generally well tolerated.
In the Phase 2 VIRO-25 NSCLC study in the U.S., five evaluable patients had a 60% DCR, with tumor reductions ranging from 8.9% to 22.7%. The therapy was generally well tolerated.
Additional interim data from both trials are expected throughout 2026. Topline results from a Phase 3 ovarian cancer trial are expected in the second half of 2026.
On Friday, Genelux shares had closed at $4.55, up 4.35%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genelux Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Genelux Corporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Genelux Corporation Registered Shs
|3,48
|-23,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.