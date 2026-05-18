GeneOne Life Science, gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GeneOne Life Science, lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 27,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -111,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 69,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,58 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,50 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at