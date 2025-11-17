GeneOne Life Science, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GeneOne Life Science, präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -135,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -255,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 5,08 Milliarden KRW, gegenüber 8,89 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,92 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at