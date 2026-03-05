|
GeneOne Life Science, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
GeneOne Life Science, hat am 03.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 139,88 KRW gegenüber -196,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,54 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 66,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -558,040 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GeneOne Life Science, ein EPS von -611,000 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 33,00 Prozent auf 35,72 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 23,93 Milliarden KRW gelegen.
