|
18.11.2026 06:31:28
GeneOne Life Science, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
GeneOne Life Science, hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -852,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GeneOne Life Science, ein EPS von -675,000 KRW in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,78 Milliarden KRW, gegenüber 5,08 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 64,90 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.