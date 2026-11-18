GeneOne Life Science, hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -852,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GeneOne Life Science, ein EPS von -675,000 KRW in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,78 Milliarden KRW, gegenüber 5,08 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 64,90 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at