Generac: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Generac präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,17 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,06 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at