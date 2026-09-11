Generac CEO Aaron Jagdfeld Sells 5,000 Shares

Aaron Jagdfeld, Chief Executive Officer of Generac Holdings(NYSE:GNRC), sold 5,000 shares of common stock on Sept. 1, 2026, according to a SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($182.21); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($181.42).

Generac Holdings is a leading manufacturer in the distributed power generation and energy storage sector with approximately $4.4 billion in TTM revenue and a market capitalization of $11.1 billion as of Sept. 11, 2026. The company maintains a diversified customer base across residential, commercial, and industrial end markets, leveraging its integrated manufacturing capabilities and technological expertise in power systems to sustain competitive positioning in the growing backup power and energy resilience markets.

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