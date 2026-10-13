Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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13.10.2026 10:59:00

Generac Entered a Massive Deal With Amazon. Is It Time to Buy the Stock?

On Sept. 16, Generac (NYSE: GNRC) announced a multi-year deal with Amazon (NASDAQ: AMZN) for large-scale backup generators and power hardware to power Amazon Web Services data centers. Under the deal, Amazon will pay Generac $2.4 billion for equipment deliveries over the next two years, and orders could scale to $8 million through September 2033.

The deal comes as hyperscalers search high and low for power solutions for energy-hungry artificial intelligence data centers. Here's what investors need to know about Generac's massive deal with Amazon, and what it means for the company's long-term outlook.

Image source: The Motley Fool.

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