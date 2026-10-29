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29.10.2026 06:31:29
Generac gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Generac hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,11 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,29 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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