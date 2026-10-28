Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
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28.10.2026 11:11:40
Generac Holdings Inc. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - Generac Holdings Inc. (GNRC) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $109.224 million, or $1.83 per share. This compares with $66.161 million, or $1.12 per share, last year.
Excluding items, Generac Holdings Inc. reported adjusted earnings of $151.077 million or $2.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.2% to $1.294 billion from $1.114 billion last year.
Generac Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $109.224 Mln. vs. $66.161 Mln. last year. -EPS: $1.83 vs. $1.12 last year. -Revenue: $1.294 Bln vs. $1.114 Bln last year.
For the year 2026,The Company is maintaining its full-year 2026 net sales growth guidance in the mid-to-high teens percent range as compared to the prior year.
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