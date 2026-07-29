Generac Holdings Aktie

Generac Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 12:11:54

Generac Holdings Inc. Reveals Climb In Q2 Income

(RTTNews) - Generac Holdings Inc. (GNRC) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $143.24 million, or $2.40 per share. This compares with $74.01 million, or $1.25 per share, last year.

Excluding items, Generac Holdings Inc. reported adjusted earnings of $173.63 million or $2.91 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.6% to $1.173 billion from $1.061 billion last year.

Generac Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $143.24 Mln. vs. $74.01 Mln. last year. -EPS: $2.40 vs. $1.25 last year. -Revenue: $1.173 Bln vs. $1.061 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Generac Holdings Inc

mehr Nachrichten