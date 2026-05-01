Generac präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Generac hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,730 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent auf 1,06 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 942,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,05 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at