Generac veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Generac präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,42 USD gegenüber 2,15 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Generac im vergangenen Quartal 1,09 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Generac 1,23 Milliarden USD umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,16 Milliarden USD belaufen hatte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 5,39 USD je Aktie erzielt worden.
Generac hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,21 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD sowie einen Umsatz von 4,28 Milliarden USD belaufen.
