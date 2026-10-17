General American Investors C b Aktie
WKN DE: A0HNSL / ISIN: US3688024013
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17.10.2026 15:00:02
General American Investors Financial Chief Purchases $71,040 Preferred Stock. Is This Closed-End Fund a Bargain?
Samantha X. Jin, the Treasurer, Principal Accounting Officer, and Principal Financial Officer, purchased 3,000 shares of 5.95% Preferred Stock in General American Investors Company, Inc. (NYSE:GAM) on September 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($23.68); post-transaction value based on Sept. 17, 2026 market close ($65.02).
General American Investors Company is a specialized asset manager with a $1.6 billion market capitalization, operating with a lean organizational structure of 15 employees focused on equity research and portfolio management. The firm's investment strategy emphasizes fundamental analysis and selective stock picking, generating substantial net income of $376.7 million trailing twelve-month (TTM) despite modest management fee revenue, reflecting significant unrealized gains in its investment portfolio. The company's competitive positioning derives from its disciplined investment methodology and long-standing track record in identifying undervalued growth opportunities within the U.S. equity markets.
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