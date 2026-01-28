MQ Aktie
General Atomics demonstriert autonome Kampfdrohne MQ-20 Avenger im Luftkampf
General Atomics hat das autonome Ausführen einer Mission mit verschiedenen Missionszielen mit einer MQ-20-Drohne gezeigt. Dabei wurde auch ein Jet abgefangen.
