Counsel Aktie
WKN: 877178 / ISIN: CA22226R1029
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26.03.2026 21:17:27
General Counsel Sells 2,982 Shares of Strategic Education for $238,000
Strategic Education (NASDAQ:STRA), a global provider of degree and workforce training programs, reported a sale by its General Counsel in its latest SEC filing.Lizette Benedi Herraiz, General Counsel of Strategic Education, reported the sale of common stock in an open-market transaction on March 18, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($79.88); post-transaction value based on March 18, 2026 market close ($80.41).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Strategic Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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