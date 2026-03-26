Counsel Aktie

Counsel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877178 / ISIN: CA22226R1029

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26.03.2026 21:17:27

General Counsel Sells 2,982 Shares of Strategic Education for $238,000

Strategic Education (NASDAQ:STRA), a global provider of degree and workforce training programs, reported a sale by its General Counsel in its latest SEC filing.Lizette Benedi Herraiz, General Counsel of Strategic Education, reported the sale of common stock in an open-market transaction on March 18, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($79.88); post-transaction value based on March 18, 2026 market close ($80.41).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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