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02.11.2026 06:31:29
General Dynamics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
General Dynamics ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat General Dynamics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 BRL. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat General Dynamics 74,83 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 70,33 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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