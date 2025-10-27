General Dynamics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

General Dynamics veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 12,91 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at