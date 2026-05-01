General Dynamics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

General Dynamics hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,66 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat General Dynamics 13,48 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at