General Dynamics Aktie

General Dynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851143 / ISIN: US3695501086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 03:15:30

General Dynamics NASSCO, DSEC And Samsung Heavy Industries Sign U.S. Shipbuilding Pact

(RTTNews) - General Dynamics NASSCO, a business unit of General Dynamics (GD), together with its long-term partner DSEC Co., Ltd. and Samsung Heavy Industries Co., Ltd. of South Korea, announced the signing of a tri-party Memorandum of Agreement. The collaboration will focus on bringing ship design, manufacturing automation, and advanced technology to the U.S. market.

The partnership is expected to strengthen all three companies' efforts across commercial, naval, and government shipbuilding projects, including work on the U.S. Navy's Next Generation Logistics Ship (NGLS). By leveraging decades of shared experience and successful cooperation in U.S.-South Korean shipbuilding, the agreement aims to accelerate innovation and expand capabilities in the sector.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu General Dynamics Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu General Dynamics Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

General Dynamics Corp. 288,05 -0,59% General Dynamics Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen schliessen fester -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen