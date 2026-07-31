General Dynamics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

General Dynamics präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,02 BRL. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 BRL ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig standen 71,22 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem General Dynamics 73,91 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at