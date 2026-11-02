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02.11.2026 06:31:29
General Dynamics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
General Dynamics hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 4,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat General Dynamics mit einem Umsatz von insgesamt 14,57 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,85 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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