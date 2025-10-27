General Dynamics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

General Dynamics hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 BRL wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent auf 70,33 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,72 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at