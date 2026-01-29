General Dynamics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

General Dynamics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14,38 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,34 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,45 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 13,63 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 52,55 Milliarden USD, während im Vorjahr 47,72 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at