General Dynamics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

General Dynamics äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 14,09 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at