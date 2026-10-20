General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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20.10.2026 18:12:50
General Electric: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, General Electric (NYSE:GE) raised its full-year guidance across revenue, profit, and free cash flow. Massive backlogs in commercial engines and services (CES, the commercial aircraft engine division), along with operational gains, position the company for double-digit services growth into 2027. Three things management said stand out.
High customer demand, driven by airline flight volume, boosted engine orders, expanding the total order backlog beyond $170 billion in commitments for future deliveries.
Implementing Flight Deck, the company's internal lean manufacturing operating system, reduced shop visit turnaround times and eliminated aircraft-on-ground (AOG; planes stranded waiting for maintenance) bottlenecks.
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Aktien in diesem Artikel
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