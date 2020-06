General Electric ernennt neuen CEO für die Flugzeugturbinen-Sparte - GE-Aktie verliert

Auf David Joyce, seit 40 Jahren im Unternehmen und seit 2008 Leiter von GE Aviation, wird ein Manager von außen folgen. Das Amt übernimmt laut GE John Slattery, Manager beim brasilianischen Flugzeugbauer Embraer SA. Slattery (51) trete am 13. Juli bei GE ein und übernehme das Amt des CEO von GE Aviation am 1. September.

Der US-Industriekonzern hatte im Mai angekündigt, 25 Prozent des etwa 52.000 Stellen in seiner Flugzeugturbinen-Sparte zu streichen. GE stellt hier Turbinen her, die an die beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing geliefert werden. Diese haben jedoch ihre Produktion verringert, weil die Airlines in der Corona-Krise weniger neue Flugzeuge abnehmen wollen.

Joyce werde GE noch bis 2021 beratend zur Seite stehe, hieß es.

GE-Aktien büßen am Montagnachmittag an der NYSE zeitweise 4,13 Prozent ein auf 6,95 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)