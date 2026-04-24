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24.04.2026 06:31:29
General Electric hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
General Electric präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 BRL vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei General Electric ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BRL in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Electric in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65,14 Milliarden BRL im Vergleich zu 58,10 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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