General Electric mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

General Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2023 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,270 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,187 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,98 Prozent auf 14,49 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,27 Milliarden USD gelegen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,137 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 13,10 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at