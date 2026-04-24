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24.04.2026 06:31:29
General Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
General Electric lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 320,82 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Electric 241,45 ARS je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10 486,71 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17 571,97 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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