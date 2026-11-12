General Enterprise Ventures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

General Enterprise Ventures äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

General Enterprise Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,590 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 127,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at