General Enterprise Ventures gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

General Enterprise Ventures ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat General Enterprise Ventures die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

General Enterprise Ventures vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat General Enterprise Ventures im vergangenen Quartal 0,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 59,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Enterprise Ventures 0,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at