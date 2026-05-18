General Enterprise Ventures stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

General Enterprise Ventures hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,380 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Enterprise Ventures in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 64,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at