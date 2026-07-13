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13.07.2026 08:35:00
General Fusion: Erste Kernfusionsfirma wird jetzt an der Börse gehandelt
Als erste Kernfusionsfirma gelingt General Fusion der Börsengang. Dank der Verschmelzung mit einem SPAC können jetzt Anteile an dem Start-up erworben werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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